Zanos Savva tra Prima Squadra e Primavera: in ritiro a Pinzolo il cipriota sarà valutato e si deciderà il suo futuro

In casa granata parte un nuovo corso. Un doppio nuovo corso in realtà. In Prima Squadra non ci sarà più Juric, ma Paolo Vanoli. In Primavera invece, Scurto è andato al Lecce ed è arrivato Felice Tufano. L’8 luglio ci sarà il ritrovo al Filadelfia e poi dal 17 al 27 il ritiro a Pinzolo. Ritiro in Trentino Alto-Adige che sarà anche per l’Under 19, non solo per i grandi. Zanos Savva, in questo senso, può essere un jolly del Toro. Adesso il cipriota si trova ancora in vacanza, ma avendo firmato il suo primo contratto da professionista, sarà convocato per il raduno al Filadelfia. Poi in ritiro, sarà valutato da Vanoli che deciderà il suo futuro. Potrebbe rimanere in Prima Squadra oppure partire in prestito, direzione Serie B oppure Serie C.

Savva jolly?

Ma attenzione, perché Savva è nato il 26 novembre del 2005. Ha già compiuto 18 anni, ma può ancora giocare in Primavera. L’ideale per lui, per crescere, sarebbe trovare stabilità in una squadra unica. Ma se Vanoli lo vuole tenere in Prima Squadra, può essere che ogni tanto possa dare una mano nella Primavera. Lì, vista la sua esperienza, può davvero fare la differenza. Diventerebbe così un jolly del Torino. Vanoli e Tufano parleranno anche di questo.

Una stagione da predestinato

Da gennaio in poi, nella stagione 2023/2024, Savva si è allenato sempre meno con la Primavera. Juric lo ha spesso e volentieri convocato in Prima Squadra, facendogli magari saltare le partite in Primavera 1. Il 12 maggio del 2024, ha esordito in Serie A in Verona-Torino 1-2. Come? Con un gol. Un debutto da predestinato. Juric ha poi detto di non pensare che, nonostante l’esordio, sia pronto per la Serie A. Però la crescita è stata notevole, il talento c’è e la voglia di fare bene non manca.