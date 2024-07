Il club granata continua il rapporto col brand spagnolo cominciato nella stagione 2019-2020: il comunicato

Nella giornata di lunedì 2 luglio 2024, il Torino ha reso noto sul proprio sito ufficiale la continuazione del rapporto con lo sponsor tecnico Joma, che disegna le maglie dei granata dalla stagione 2019-2020. Il precedente contratto con il brand spagnolo era in scadenza e non a caso il dottor Annibale, responsabile commerciale di Joma, lo scorso 2 maggio aveva commentato così la situazione con il Torino: “Se ci saranno delle opportunità le coglieremo, io penso che possa essere un matrimonio che possa proseguire”. Così è avvenuto, come testimoniato dall’incipit del comunicato che qui sotto riportiamo:

Torino Football Club e Joma Sport sono lieti di annunciare il rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione tecnica e di licenza sul marchio a livello mondiale per le prossime stagioni.