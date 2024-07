Il giovane talento granata è tra gli ‘azzurrabili’ di Bernardo Corradi in vista dell’Europeo in Irlanda del Nord

Giovedì 4 luglio, la Nazionale Under 19 si ritroverà per il secondo raduno a Bolzano in vista degli imminenti Europei di categoria che si disputeranno dal 15 al 28 luglio in Irlanda del Nord e in cui gli azzurri si presentano da campioni in carica. Occasione per il ct Bernardo Corradi per valutare da vicino, dopo il precedente stage svoltosi sempre a Bolzano dal 24 al 29 giugno, i giocatori che faranno parte della spedizione, fino alla scelta dei 20 effettivi. Tra quelli che sperano in una chiamata c’è Aaron Ciammaglichella, unico granata che prenderà parte all’appuntamento in Alto Adige.

Italia Under 19, i convocati

Portieri: Francesco Di Bartolo Zuccarello (Lommel), Federico Magro (Lazio), Renato Bellucci Marin (Roma);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Christian Corradi (Hellas Verona), Giovanni Leoni (Sampdoria), Vittorio Magni (Milan), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Pagnucco (Juventus);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Fabio Parravicini (Genoa), Marco Romano (Genoa), Jacopo Sardo (Lazio), Kevin Zeroli (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Alphadjo Cissé (Hellas Verona), Tommaso Ebone (Bologna), Seydou Fini (Standard Liegi), Giulio Misitano (Roma), Diego Sia (Milan), Simone Pafundi (Losanna), Francesco Camarda (Milan).

Aaron Ciammaglichella