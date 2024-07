Calciomercato Torino / I granata puntano a chiudere nei prossimi giorni per Devis Vasquez, portiere del Milan

Al di là della trattativa legata a Buongiorno, che dovrebbe sbloccarsi alla fine di questa settimana, il Torino continua a lavorare sul mercato in entrata. Il ds Vagnati, lentamente, sta cercando innanzitutto di ricoprire le caselle lasciate libere dai calciatori andati via dopo la scadenza del contratto. In questo senso, per quanto riguarda il ruolo di portiere che deve sostituire Gemello, il club granata ha deciso di puntare forte su Devis Vasquez, estremo difensore del Milan.

Torino, si accelerano i tempi per Vasquez

Come detto più volte, per il Torino durante questa sessione di calciomercato potrebbe prospettarsi una rivoluzione in porta. Milinkovic-Savic e Popa potrebbero partire, mentre Gemello è già andato. Per questo Vagnati sta provando a ricostruire il tutto, partendo da quello che sarebbe il secondo portiere. Negli scorsi giorni sono iniziati i contatti con il Milan per Devis Vasquez, portiere colombiano del ’98 che nell’ultima stagione ha giocato prima in Inghilterra e poi all’Ascoli. Prima solo un sondaggio, poi una trattativa vera e propria con i rossoneri, che sta avanzando molto bene. Detto ciò il direttore sportivo granata punta a chiudere per lui il prima possibile, in modo da mettere a segno il primo acquisto di questo mercato e di permettere al giocatore di presentarsi al massimo con qualche giorno di ritardo al raduno al Filadelfia, in programma l’8 luglio.

L’ultima stagione di Vasquez

Arrivato in Italia nel gennaio del 2023, Vasquez non ha mai trovato spazio con la prima squadra del Milan. I rossoneri lo hanno ceduto nel mercato estivo dello scorso anno allo Sheffield Wednesday, club di Serie B inglese, dove però non ha convinto in pieno. Dopo 9 partite da titolare ha infatti perso il posto, motivo per cui il Milan lo ha richiamato dal prestito girandolo all’Ascoli. Nelle Marche è partito dietro a Viviano nelle gerarchie, ma con delle buone prestazioni è riuscito ad assicurarsi la titolarità.