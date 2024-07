A margine dell’evento United for Meyer il direttore tecnico del Toro ha fatto il punto su Pio Esposito, attaccante seguito dai granata

“Pio Esposito? In questo momento abbiamo Zapata, Sanabria, in cui crediamo molto, e un giovane come Pellegri: siamo al completo. Posso dire che Esposito l’ho seguito molto quest’anno, ha fatto molto bene: ha il potenziale giusto”. Queste sono state le parole di Davide Vagnati in occasione dell’evento United for Meyer andato in scena al Twiga di Forte dei Marmi. Parole di stima nei confronti dell’attaccante di proprietà dell’Inter, che sembra essere il primo obiettivo per rinforzare la rosa a disposizione di Vanoli. Esposito ha giocato nell’ultima stagione in Serie B, allo Spezia. Per lui 38 presenze nei bianconeri, condite da 3 gol nell’arco del campionato. Numeri incoraggianti per un calciatore così giovane, alla prima esperienza nella serie cadetta.

Esposito sì, ma solo in caso di cessione

Nonostante il ragazzo piaccia e non poco al Torino, Vagnati ha di fatto chiuso le porte – almeno per il momento – all’acquisto dell’attaccante. Vanoli conta infatti un ampio numero di giocatori offensivi, come Zapata, Sanabria e Pellegri. Solo in caso di cessione di uno di questi, dunque, l’affare potrebbe andare in porto. Viste le caratteristiche del ragazzo, che è un classe 2005, quest’ultimo potrebbe rimpiazzare il più giovane tra i tre, ovvero Pellegri. Difficile pensare che l’eventuale cessione di un giocatore di esperienza come Sanabria possa venir rimpiazzata con l’innesto di un giocatore che sì ha importanti qualità, ma che dovrà maturare e farsi le ossa in Serie A. Il Torino resta comunque vigile su Pio Esposito: il mercato è dinamico e le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro.