Davide Vagnati ha svelato le strategie di mercato del Torino: ecco quali sono i reparti da rinforzare secondo il direttore tecnico

Non solo di Buongiorno: nel corso dell’evento United for Meyer, Davide Vagnati ha parlato delle strategie di mercato del Torino, svelando quali sono i reparti per i quali il direttore tecnico sarà impegnato alla ricerca di rinforzi. “Dobbiamo fare ancora tanto, il mercato è molto lungo e dobbiamo avere pazienza. Non dobbiamo fare le cose di fretta. Cerchiamo un difensore centrale, un quinto a sinistra e nella trequarti. Sappiamo cosa fare”.

Un difensore, un esterno e un trequartista: le strategie del Toro

Con la cessione imminente di Alessandro Buongiorno è chiaro che Vagnati dovrà andare alla ricerca di un difensore centrale. La partenza di un giocatore così importante lascerà un buco nel reparto arretrato non di poco conto: il direttore tecnico dovrà trovare un giocatore alla sua altezza e che non lo faccia rimpiangere. Una missione impegnativa che richiederà anche uno sforzo economico notevole. Con i soldi che il Toro incasserà dal Napoli ci saranno comunque ampi margini per assicurarsi un difensore di qualità. Poi sarà necessario un quinto a sinistra. Nel corso dell’ultima stagione né Vojvoda né Lazaro hanno convinto a pieno. Entrambi hanno disputato un campionato altalenante, senza mai fare la differenza. Un rendimento totalmente opposto rispetto a quello di Bellanova, che sulla fascia destra ha mostrato di essere cresciuto e maturato. Infine un trequartista: il Toro andrà alla ricerca di un giocatore capace di svariare alle spalle della punta e di fare gol e assist. Anche per dare supporto a Vlasic, che negli ultimi mesi è sembrato impacciato e in difficoltà. E soprattutto per garantire all’attacco numeri più importanti di quelli registrati fino a oggi, per provare a risolvere un problema di sterilità che il Torino si trascina da troppo tempo.