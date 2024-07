Per Nicola Rauti può arrivare un’altra avventura in prestito: il Vicenza sarebbe fortemente interessato al giocatore

Il futuro di Nicola Rauti sembra essere ancora lontano dalla Mole. L’attaccante è reduce da una stagione anonima in Serie B, dov’è stato impegnato col SudTirol. Ora su di lui si è inserito il Vicenza, che lo vorrebbe in prestito. In caso la trattativa dovesse andare in porto Rauti scenderebbe di categoria: i veneti hanno infatti perso la finale playoff contro la Carrarese e saranno destinati a un’altra stagione in Lega Pro. L’arrivo di Rauti permetterebbe ai biancorossi di assicurarsi un giocatore esperto, che negli ultimi anni ha avuto la possibilità di farsi le ossa in Serie B. Nell’ultima stagione il classe 2000 è sceso in campo in 24 partite, realizzando un gol e un assist: un’annata non proprio esaltante. Ora per Rauti potrebbe arrivare una giusta occasione per rilanciarsi e per tornare a segnare tanti gol.