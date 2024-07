Il pensiero di Juric è lo stesso dei tifosi del Toro, ma Buongiorno molto probabilmente non sarà più un giocatore granata

Alessandro Buongiorno si allontana dal Torino. Nato a Torino, tifoso del Toro e giocatore simbolo del Toro, il Napoli di Conte per lui è sempre più vicino. Non manca molto alla buona riuscita dell’operazione. Doveroso in questo caso riprendere le parole di Ivan Juric, allenatore che gli ha fatto fare il grande salto. Prima di Torino-Inter (stagione 2022/2023), disse: “Per me l’unico intoccabile è Buongiorno, che al di là del valore rappresenta il Toro. Per il futuro, per tutto, lui rappresenta Torino. A parte Buongiorno, non penso che una società come il Torino possa avere degli intoccabili”. Parole che non lasciano spazio a dubbi o interpretazioni, ma sono solo pura verità. Eppure, la storia non sta andando in questo modo…

Lo stesso pensiero dei tifosi

Quello di Juric, è lo stesso e identico pensiero dei tifosi. Il fatto di adorare un giocatore simile, non deriva solo dalle sue ottime prestazioni. Anzi. L’attaccamento che ha dimostrato, la passione e il sacrificio lo hanno fatto diventare un idolo. Un idolo di grandi e piccini a Torino. Rispetto da parte di tutti, un esempio. La società però, sta per cederlo. Ma già la scorsa estate, con l’Atalanta, l’offerta era stata accettata dal Torino. Quindi, Cairo e Vagnati erano disposti a fare cassa: fu poi proprio il giocatore a rifiutare la destinazione e a rimanere al Toro. Tra le due società, l’affare era fatto. Tra tifosi e società non ci sono gli stessi pensieri.

Le parole di Cairo

Urbano Cairo, presidente del Torino, è più volte intervenuto sulla questione. Queste alcune delle sue affermazioni recenti: “Buongiorno? Non l’ho messo sul mercato”, “Ha richieste ma non è sul mercato”, “Questo non sarà l’ultimo derby di Buongiorno”, “Non lo vendo. No, non lo voglio vendere”, “Buongiorno capitano ideale, contento se rimanesse”. L’ultima cosa che ha detto è stata: “Napoli? Prima di decidere parlerò con lui”. E Vagnati nella serata di ieri ha ribadito di come tante siano le pretendenti del giocatore.