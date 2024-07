Le parole di Vagnati sul portiere hanno di fatto confermato la sua permanenza in granata: difenderà ancora i pali del Toro

Milinkovic-Savic resterà al Toro: è questa una delle conferme che Davide Vagnati ha lasciato intendere nel corso della sua intervista all’evento United for Meyers a Forte dei Marmi. “Ha fatto un ottimo campionato ed è stato uno dei migliori portieri dell’anno scorso. Siamo molto contenti”, ha detto il direttore tecnico sul serbo. Parole di semplice interpretazione, che scacciano i fantasmi di un’eventuale cessione in estate.

Milinkovic si è conquistato la permanenza

Una permanenza che il portiere si è conquistato a suon di prestazioni. Impossibile dimenticare gli errori che hanno deciso il derby ed è certo che anche nella testa di Milinkovic hanno influito e non poco. Quel che però ha sorpreso è stata la capacità del portiere di reagire, di mettere da parte le insicurezze e di ricominciare da zero. Juric gli ha concesso una pausa a Bologna, quando gli ha preferito Gemello dal primo minuto. Ed effettivamente, con il senno di poi, è facile capire che sia stata un’esclusione costruttiva, che ha smosso qualcosa nella testa di Milinkovic. Da quel momento in poi il serbo ha infilato grandi prove, una dopo l’altra. Il dato sui clean sheet registrato al termine della stagione non può derivare solo dal caso: il Toro ne ha collezionati ben 18. Numeri che hanno reso il portiere granata il primo estremo difensore del Torino a collezionarne così tanti da quando la Serie A è a venti squadre. Solo la super Inter di Sommer è riuscita a fare meglio nell’ultima stagione, con 19. Questo fa capire le grandi cose che il Toro e Milinkovic hanno compiuto in fase difensiva. Ora il serbo deve dimostrare che tutto questo non ha rappresentato solo una parentesi e dovrà dimostrare che la sua conferma è stata meritata.