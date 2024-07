I giocatori granata, fatta eccezione per chi ha preso parte all’Europeo, si ritroveranno lunedì 8 luglio per iniziare la preparazione

Prosegue inesorabile il conto alla rovescia in vista della nuova stagione di Serie A. Per il Torino è tempo di tornare a fare sul serio: lunedì 8 luglio, infatti, i giocatori granata si ritroveranno al Filadelfia per programmare il lavoro agli ordini di Paolo Vanoli. Il nuovo allenatore del Toro avrà finalmente modo di conoscere la squadra e di cominciare a organizzare il lavoro in vista del ritiro di Pinzolo, che avrà inizio il 17 luglio. Dopo alcune settimane di relax Zapata e compagni saranno sottoposti ai test fisici di rito, che sveleranno a che punto è la condizione della squadra.

Assenti i Nazionali

Al Filadelfia, però, non ci saranno i giocatori che hanno preso parte all’Europeo. Non ci sarà Buongiorno, al centro di una trattativa con il Napoli. Non ci sarà Bellanova, così come Vlasic e i serbi Ilic e Milinkovic-Savic. Per loro ci sarà ancora qualche giorno di vacanza e Vanoli potrà averli a disposizione in seguito. Intanto l’allenatore lavorerà al Fila con parte della squadra, con l’obiettivo di dettare da subito il ritmo in vista del ritiro di Pinzolo.