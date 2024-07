Il Toro vuole ripartire da Raoul Bellanova: il club lo ha tolto dal mercato dopo l’interessamento di alcune big di Serie A

Ripartire da Bellanova. Questo è il pensiero comune del Torino, che ha individuato nell’ex Inter un punto fermo del progetto a disposizione di Paolo Vanoli. Eppure sull’esterno erano piombate squadre di grosso calibro, tra cui la Roma, che avrebbe voluto regalare a De Rossi un nuovo terzino destro. Il Toro però si è opposto e ha tolto il giocatore dal mercato. Una segnale forte e chiaro della società e di Davide Vagnati: “Bellanova è cresciuto tanto, siamo felici perché all’Inter ha fatto un certo percorso: abbiamo creduto fortemente in lui, è cresciuto molto anche in personalità. Ci hanno chiamato anche dall’estero ma posso dire con serenità che è giusto che rimanga qui perché abbiamo ambizione di fare una squadra di livello”, ha detto il direttore tecnico.

La crescita di Bellanova

Come detto proprio da Vagnati, Bellanova è stato uno dei giocatori a far registrare una crescita più esponenziale. Il merito è stato anche di Ivan Juric, che nel corso della scorsa stagione non vi ha praticamente mai rinunciato. E i motivi per farlo c’erano, visto che l’esterno aveva iniziato la sua avventura nel Toro con il freno a mano tirato. Il croato però ha continuato a schierarlo dall’inizio, riponendo in lui grande fiducia. E con il tempo Bellanova lo ha ripagato: a suon di prestazioni ma soprattutto di assist. Al termine del campionato il classe 2000 ha chiuso con un gol e ben 7 passaggi decisivi per i suoi compagni. Numeri che ora spera di migliorare sotto la guida tecnica di Paolo Vanoli.