Dopo l’infortunio subito agli Europei Nikola Vlasic sarà presente al raduno al Filadelfia: Vanoli e il suo staff dovranno valutarlo

Nikola Vlasic sarà al Fila. Lunedì il Torino si ritroverà a disposizione del nuovo allenatore Paolo Vanoli e approccerà ufficialmente alla nuova stagione di Serie A. Tra i giocatori che prenderanno parte al raduno ci sarà anche il croato, che con la Croazia ha terminato il suo Europeo in anticipo a causa di un infortunio di natura muscolare. Sono estremamente dispiaciuto che questo nuovo infortunio mi impedisca di aiutare la squadra. Ho fatto tutto il possibile per farmi trovare pronto e ringrazio l’allenatore e lo staff tecnico per l’opportunità, aveva detto il trequartista del Toro dalla Germania. A distanza di quasi un mese l’ex West Ham si avvia verso un definitivo recupero, ma sarà comunque attenzionato dallo staff medico granata.

Vlasic punta al riscatto con Vanoli

Dopo un’ultima stagione caratterizzata da tanti bassi e pochi alti, Vlasic vorrà tornare definitivamente ai suoi livelli con l’arrivo di Vanoli. Sotto la gestione Juric il suo rendimento è stato sempre altalenante, complici cambi di ruolo inaspettati e un gioco più incentrato sulla fase difensiva. Quest’anno, con l’arrivo di un nuovo tecnico, il croato vorrà da subito fare bene per guadagnarsi un posto da inamovibile nella rosa del Toro. Negli ultimi mesi Vlasic è sembrato solo un lontano parente del giocatore che arrivò all’ombra della Mole dagli Hammers, in grado di adattarsi sin da subito a un campionato difficile come quello della Serie A. Ecco perché l’arrivo di Vanoli potrebbe essere un vero e proprio stimolo per il trequartista, che può dare molto di più di ciò che ha fatto vedere nell’ultima stagione. 3 gol e 2 assist sono troppo pochi per un giocatore in grado di rendere almeno il doppio alla sua prima esperienza in Italia. Ora sarà interessante capire se Vanoli sarà in grado di toccare le giuste corde, per permettere al croato di tornare a fare la differenza.