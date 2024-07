Con l’imminente partenza di Buongiorno e la cessione di Rodriguez il Torino dovrà tornare un nuovo capitano

Il Torino perde pezzi, e ne perde di importanti. Ricardo Rodriguez ha infatti detto addio al termine dell’ultima stagione di Serie A. Inutili i dialoghi tra l’entourage del giocatore e la società: le parti non hanno trovato un accordo per proseguire insieme il rapporto. Lo svizzero non è il solo ad abbandonare il Toro: imminente è infatti la cessione di Alessandro Buongiorno, che ha trovato l’accordo con il Napoli. Gli azzurri hanno sistemato gli ultimi dettagli per assicurarsi le prestazioni del giocatore, che in settimana potrebbe ufficialmente trasferirsi. E proprio Rodriguez e Buongiorno, durante la loro esperienza in granata, sono diventati due simboli per i tifosi. Due giocatori che hanno indossato la fascia da capitano e che ora dovranno lasciare la responsabilità ad altri membri della rosa. Ma a chi?

Da Milinkovic-Savic a Linetty: chi può indossare la fascia

Con la partenza di Rodriguez e l’imminente addio di Buongiorno Paolo Vanoli avrà il compito di scegliere il nuovo capitano del Toro. In assenza dei sopracitati, nel corso dell’ultima stagione, il ruolo di capitano è stato assunto spesso da Milinkovic-Savic, che ha indossato la fascia contro Lecce, Lazio e Roma. Sul portiere però sorgono dei dubbi: il serbo ha attraversato periodi bui in cui ha condizionato pesantemente partite importanti, come ad esempio il derby. I tifosi ne hanno risentito e in molti non gli hanno perdonato i tanti errori commessi con la maglia del Toro. La figura ideale per la squadra sarebbe quella di un leader carismatico e il portiere per lunghi tratti della stagione non si è comportato come tale. Non è escluso che la scelta possa ricadere anche su un “veterano”, ovvero su un giocatore che è in rosa da tanti anni. I nomi potrebbero essere quelli di Linetty, Vojvoda o Sanabria.

Zapata e Ricci forti candidati

Forse il pensiero più realistico sarebbe quello di consegnare la fascia a uno tra Zapata e Ricci. Il colombiano si è caricato il peso dell’attacco sulle spalle nell’ultima stagione e ha mostrato da subito lo spirito Toro. Una situazione simile a quella di Belotti, anche lui diventato capitano dopo pochi mesi. Ricci è un’altra valida opzione: un giovane di prospettiva e centrale nel progetto granata. Vanoli avrà ampia scelta prima di consegnare la fascia. Quel che è certo è che il nuovo capitano dovrà mostrare di meritare il ruolo attraverso il campo.