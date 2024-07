Tra i presenti al Filadelfia per il raduno di oggi anche Masina, che ha affermato di essere contento di rimanere a Torino

Da oggi viene dato il via alla nuova stagione del Torino, versione 2024/2025. I granata si sono ritrovati al Filadelfia in mattinata per relazionarsi per la prima volta con il nuovo allenatore Paolo Vanoli e sostenere il primo allenamento della nuova annata. Tra i presenti anche Adam Masina, riscattato dopo il prestito dall’Udinese, che all’uscita dal centro sportivo ha dichiarato: “Sono assolutamente contento di essere stato riscattato. Oggi è andata benone”. Il difensore sarà uno dei jolly su cui Vanoli potrà contare, data la sua duttilità.