Alessandro Buongiorno questa mattina si è recato al Filadelfia, all’uscita ha incontrato i tifosi: foto, autografi e la conferma dell’addio

Alessandro Buongiorno è arrivato al Filadelfia, a sorpresa, intorno alle 13, nonostante quest’oggi non fosse tra i convocati perché in vacanza dopo l’Europeo. Dopo circa due ore e un quarto, intorno alle 15.15, ha lasciato in auto quello stadio che in questi anni è stata la sua seconda casa ma, prima di andarsene, ha voluto salutare i tifosi appostati dietro al cancello, dove ha firmato anche gli ultimi autografi e scattato le ultime foto. “Lo sai che ti vogliamo bene, vinci quello che devi vincere e poi torna”, è stata la raccomandazione di un sostenitore granata. “Magari”, la risposta di un visibilmente emozionato Buongiorno. Non ha parlato espressamente del suo futuro e della trattativa con il Napoli ma ha lasciato intendere che ormai per la sua cessione è solamente questione di tempo. Poco tempo. “Torna, anche Lentini è tornato”, gli ha ricordato un altro tifosi. “Assolutamente, sarebbe bello”, ha risposto prima di scattare le ultime foto e congedarsi.