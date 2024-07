Per Vanoli battesimo al Filadelfia: primo allenamento senza i Nazionali, primo incontro con i tifosi

Al Filadelfia è arrivato prima di squadra e staff, aspettando ad uno ad uno i suoi giocatori e i collaboratori. Alle 10 il primo allenamento di Vanoli a Torino: il nuovo allenatore dirigerà i granata al Fila tutti i giorni fino alla partenza, il 17 luglio, per PInzolo, dove la squadra resterà fino al 27. “Andata benissimo”, così ha risposto il tecnico parlando del primo giorno. Poi si è fermato con i tifosi presenti, non sottraendosi alle foto di rito e non solo. Quando un tifoso gli ricorda di chiedere al presidente Cairo “gente buona”, Vanoli rassicura. Ecco il video (e lo scambio di battute col tifoso)