Ilic ha iniziato bene la stagione, poi il calo e l’infortunio: manca la sua impronta in mezzo al campo

Torino in piena difficoltà. La squadra di Vanoli non vince dalla partita contro il Como e nelle ultime 9 di campionato sono arrivate ben 7 sconfitte. Adesso la zona retrocessione è solo a 4 punti. Toro che fa molta fatica a segnare. Ivan Ilic è ancora infortunato. Ma al Torino serve al più presto la sua qualità in mezzo al campo. Infatti la fase offensiva passa anche dai centrocampisti e lui può dare una bella mano. I suo rientro non è lontano: Ilic spera di poter rientrare in gruppo per poi partire per Genova. Vanoli spera in un suo rientro il prima possibile, per dare una scossa alla squadra. Il numero 8 vuole farsi trovare pronto.

Ilic: buon inizio, poi il ko

Ilic ha iniziato la stagione al top. Ha lavorato tutta l’estate come mezzala sinistra, evitando il corteggiamento dello Zenit. Ha capito subito i concetti di Vanoli, che lo ha lasciato libero di esprimersi e inserirsi. 9 partite in Serie A per lui finora, con 1 gol e 3 cartellini gialli. Fino a Inter-Torino, ha sempre giocato. Poi il primo infortunio che gli ha fatto saltare Cagliari, Como e Roma. Poi il rientro in campo: 26 minuti contro la Fiorentina. Titolare nel derby, ma ha lasciato il campo all’intervallo per un altro infortunio. Ha quindi poi saltato Monza e Napoli. Gli infortuni lo hanno condizionato e le prestazioni positive sono calate.

La sfida a Gineitis

Ora al rientro, dovrà rincorrere. Gineitis, per forza di cose, gli ha preso il posto al momento sulla sinistra a centrocampo. Contro il Napoli il lituano ha giocato tutti i 90 minuti, facendo bene soprattutto all’inizio. Un cioccolatino quello per Adams dopo pochi minuti, che però di testa ha mandato fuori. Inoltre, ha anche trovato il suo primo gol in Nazionale nell’ultima pausa. Si tratta di un giocatore in crescita. Quando rientrerà Ilic, ci sarà concorrenza e i due giocatori si giocheranno il posto da titolare. Vanoli in un momento così delicato ha bisogno di tutti.