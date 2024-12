Adrien Tameze ormai è fuori dalle rotazioni: tre panchine di fila per il francese nonostante l’infortunio di Ivan Ilic

Adrien Tameze con Vanoli ha da subito perso minuti rispetto alla scorsa stagione quando con Ivan Juric ma ultimamente ha perso ancora di più spazio. Nelle ultime tre partite contro Juventus, Monza e Napoli il francese non è nemmeno entrato guardando i 90 minuti sempre dalla panchina. Il numero 61 del Torino non ha trovato spazio nonostante l’infortunio di Ivan Ilic, titolare del Toro di Vanoli, che avrebbe dovuto concedergli più minuti. Il tecnico italiano però ha preferito concedere il posto prima occupato dal centrocampista serbo agli altri giocatori in rosa come Gvidas Gineitis, Karol Linetty e Nikola Vlasic ad affiancare il solito e inamovibile Samuele Ricci. Ormai quindi il francese sembra essere sempre più fuori dalle rotazioni di Vanoli.

In stagione poco spazio: Vanoli non si affida a lui

Paolo Vanoli da inizio stagione ha preferito non affidarsi a Tameze quanto faceva Ivan Juric e mano mano ha perso sempre più minuti fino a finire in panchina per le ultime tre partite consecutive. In tutto questo inizio di campionato infatti l’ex centrocampista del Verona ha visto il campo in 9 occasioni ma solamente in 4 occasioni è partito titolare mentre nelle restanti 5 è entrato a partita in corso. Nelle 9 partite giocate il numero 61 è stato in campo solamente per un totale di 323 minuti. Nonostante la sua possibilità di ricoprire diversi ruoli e le sue indubbie qualità fisiche Tameze non è riuscito a trovare minuti né come mediano o centrocampista e nemmeno come difensore, in quel ruolo ha giocato solamente una partita contro l’Atalanta.

Con Juric era un jolly

Con Ivan Juric il centrocampista era al centro del progetto. L’allenatore croato infatti l’aveva schierato in ben 29 partite di cui 25 da titolare e appena 4 da subentrato. Di queste 29 presenze ben 18 sono state come braccetto della difesa a tre, anche a causa dell’infortunio di Schuurs, le restanti 11 invece le aveva giocate da centrocampista o mediano. In totale il numero 61 dei granata aveva giocato la bellezza di 2152 minuti in Serie A.