Nella trasferta di Marassi il Torino è tornato a ottenere un clean scheet: Vanoli ha trovato i propri titolari, che iniziano ad avere intesa

Tra Genoa e Torino è andata in scena una sfida terminata in pareggio che non ha lasciato nessuno soddisfatto. O forse in fondo le due squadre sono contente di non aver perso. Lo scontro salvezza è terminato con un banale 0-0, che di fatto ha permesso a rossoblù e granata di fare un piccolissimo passo in avanti verso le zone più chiare della classifica. In casa Toro si è ricominciato a vedere un minimo di gioco, e la squadra di Vanoli avrebbe potuto vincere la partita se non fosse stato per il palo di Vojvoda o il gol annullato a Karamoh. Al di là di questo e del problema gol, l’importante è però aver ritrovato solidità in difesa: non solo i granata hanno ottenuto un clean sheet dopo 6 giornate, ma hanno anche rischiato poco.

Finalmente solidità

Walukiewicz, Coco, Masina: è ormai questo il primo punto fermo dell’undici di Vanoli. Ormai da un mese il tecnico varesino schiera sempre questo terzetto, che con il passare del tempo ha trovato prima fiducia e via via anche intesa. E se già con Juve e Monza (meno con il Napoli) si erano viste cose positive, la partita contro il Genoa è stata certamente tra le migliori della stagione a livello difensivo. Come dimostrato dalle statistiche, la squadra di Vieira non ha creato nessuna grande occasione, arrivando a calciare soltanto 5 volte. In più, Masina è anche stato votato MVP della partita, a conferma di quanto il reparto e lui stesso siano cresciuti nell’ultimo periodo. L’obiettivo sarà ottenere continuità già a partire dalla trasferta di Empoli: in un momento in cui l’attacco non dà garanzie, bisogna almeno puntare su una difesa solida.