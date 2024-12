Un’altra buona prova da parte del centrocampista polacco, che ha guidato la mediana fino al momento della sostituzione

Un pareggio che lascia il Torino leggermente soddisfatto, o forse no? Nella delicata trasferta di Genova, in quello che era un vero e proprio scontro salvezza, i granata non sono andati oltre lo 0-0. Poche occasioni create, ancor meno i rischi subiti: ai punti, però, la squadra di Vanoli avrebbe dovuto vincere. Nel complesso una prestazione positiva per il Toro, che pian piano sta ritrovando la forma persa a partire dall’infortunio di Zapata. Il tecnico pare aver individuato uno scheletro ben definito, con una formazione titolare che pezzo dopo pezzo emerge sempre di più: all’interno di questa, ovviamente, è presente anche Karol Linetty.

La grinta di Linetty

Già con Juric, quando era solamente un ricambio, dicevamo di Linetty che, ogni volta che veniva chiamato in causa, si mostrava sempre preciso e in grado di dare una mano alla squadra. Questa sua predisposizione sembra aver colpito sin da subito Vanoli, che al momento ha fatto di lui un titolare inamovibile. Il polacco gioca praticamente sempre, e si è anche guadagnato la fascia di capitano ora che Zapata è fuori. Preciso, pulito tecnicamente e grintoso, quando è in giornata l’ex Sampdoria lascia sempre il segno, lasciando Vanoli e i tifosi soddisfatti.

E con Vlasic e Ilic?

Il minutaggio di Linetty si è alzato in contemporanea ai problemi fisici accusati prima da Vlasic e poi da Ilic. È lecito chiedersi se il polacco continuerà a essere un titolare anche quando entrambi saranno al 100% della forma, ma la risposta al momento sembra essere chiara: sì. Vlasic infatti sta ricevendo parecchie bocciature da parte dell’allenatore, e la sensazione è che se non migliorerà in allenamento difficilmente rivedrà il campo. Per quanto riguarda Ilic – il cui rientro è più vicino – c’è da dire che potrebbe essere Gineitis a lasciargli il posto. Al momento la linea per il centrocampo è chiara: Ricci, Linetty e un altro.