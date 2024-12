Ancora a secco il paraguaiano così come Adams, zero i gol subiti, buono l’impatto di Karamoh: le pagelle di Genoa-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6: non è chiamato a compiere interventi difficili, non rischia nulla.

WALUKIEWICZ 6: gara senza sbavature, dalle sue parti il Genoa non crea grandi pericoli.

COCO 6: ingaggia un duello con Pinamonti riuscendo ad arginare l’attaccante del Genoa, poi gli tocca Balotelli ma non soffre nemmeno lui. Peccato che quel tocco col braccio nel finale vanifichi poi la rete di Karamoh, annullata.

MASINA 6.5: non commette errori, si propone anche molto in fase offensiva. Rispetto alle ultime uscite è un passo avanti.

PEDERSEN 5.5: ancora titolare sulla fascia destra, spinge di rado e quando lo fa non sempre la scelta è quella giusta, come il cross sbilenco al 25′, in una delle poche sue sortite offensive (st 36′ LAZARO SV)

RICCI 6.5: partita di grande generosità quella del mediano granata, l’uomo ovunque del centrocampo di Vanoli. Quando c’è da aiutare la squadra non si tira indietro: devia una conclusione di Frendrup in area nel primo tempo, anticipa Balotelli evitando che il giocatore del Genoa possa ripartire, frena Zanoli al limite dell’area. Tutti interventi puliti, che evitano guai alla retroguardia granata.

LINETTY 6: quasi un derby per il polacco e quasi si vede nei duelli che ingaggia. Mostra i denti quando serve e lotta su ogni pallone. Quantità più che qualità, ma fa quello che serve (st 43′ TAMEZE 6: prima il pallone per Karamoh nell’occasione del gol annullato, poi la conclusione da fuori in pieno recupero su cui il Genoa si salva).

GINEITIS 5.5: un colpo di testa debole nel primo tempo e poco più, meno brillante rispetto a quanto aveva fatto vedere nella prima ora contro il Napoli, dei centrocampisti oggi è il meno lucido.

VOJVODA 6: confermato dopo la buona prestazione col Napoli, l’esterno affonda più del compagno sulla fascia opposta. Ed è anche il giocatore che va più vicino al gol nel primo tempo, quando colpisce il palo su un cross di Adams (st 24′ SOSA 5.5: si limita a difendere la sua zona di campo senza proporsi mai)

ADAMS 5.5: si allunga ancora la striscia di partite senza gol. Nelle occasioni, poche, che il Torino costruisce fino a quando è in campo, lo scozzese mostra comunque di essere nel vivo del gioco, come quando raccoglie il pallone di Ricci nell’occasione del palo di Vojvoda. Però è ancora poco (st 24′ KARAMOH 6: a neanche un minuto dal suo ingresso prova subito a rendersi pericoloso con una conclusione murata. Il tocco di braccio di Coco gli toglie la gioia del gol a un paio di minuti dal novantesimo)

SANABRIA 5: lo si vede solo per quel tentativo di rovesciata in cui cicca il pallone. Immagine che sintetizza la sua partita meno che mediocre (st 36′ NJIE SV)

All. VANOLI 6: non avrebbe firmato per un pari e non lo cerca, del resto le occasioni migliori seppur poche sono quelle del Torino. Un punto che muove di poco la classifica ma da Marassi era importante tornare con qualche certezza.