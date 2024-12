Sintesi e commento di Genoa-Torino: poche emozioni al Ferraris, nel finale l’esterno kosovaro colpisce il palo nell’azione più pericolosa dei granata

Per la sfida di Marassi, delicata per quanto c’è in palio, Vanoli sceglie la formazione attesa, la stessa vista già contro il Napoli. Davanti ancora Sanabria e Adams, a caccia di gol per sbloccarsi, conferme come detto anche negli altri reparti, con Lazaro e Vlasic che partono ancora una volta dalla panchina. Sugli spalti sono circa 1600 i tifosi del Toro: ancora cori contro il presidente Cairo, presente in tribuna al Ferraris. Inizia con ritmi bassi il match del Ferraris, con zero occasioni da una parte e dall’altra nei primi 20 minuti. Attento Leali in uscita sul pallone scodellato da Gineitis, lo stesso nel caso di Masina quando è invece Miretti a cercare Thorsby in area. Alla mezz’ora colpo di testa di Gineitis troppo debole però per impensierire l’estremo difensore del Genoa. Ci prova il Genoa al 33′: Frendrup calcia a botta sicura ma Ricci si immola e devia il pallone quel tanto che basta per far cambiare alla sfera traiettoria. Al 39′ l’occasione più nitida dei granata nel primo tempo: filtrante di Ricci per Adams che crossa, Sanabria prova la rovesciata ma non intercetta il pallone, sul secondo palo arriva di corsa Vojvoda che colpisce il palo. Poco prima dell’intervallo proteste del Genoa per un intervento di Gineitis su Thorsby, si arrabbia tanto quest’ultimo tanto da portare Marinelli a mostrargli il giallo. Si va al riposo sullo 0-0.