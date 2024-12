Genoa-Torino, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Una partita importantissima su un campo difficile: così Vanoli ha definito Genoa-Torino alla vigilia in conferenza stampa. E lo è fondamentale il match, perché i granata non ottengono tre punti dalla sfida col Como e da allora hanno racimolato un solo punto, quello frutto del pari col Monza. I rossoblù hanno cambiato allenatore e sono reduci invece da un pareggio e una vittoria nei primi due match targati Vieira. Segui Genoa-Torino in diretta su Toro.it.

Genoa-Torino: il prepartita

Ore 13 Due ore al fischio d’inizio di Genoa-Torino. Intorno a Marassi ci sono già i primi tifosi mentre le squadre arriveranno allo stadio Ferraris non prima di mezz’ora. Poi il consueto riscaldamento dopo la ricognizione sul campo. Per il match di Genova Vanoli non avrà ancora a disposizione Ilic e nemmeno Ciammaglichella e Bianay Balcot: c’è però il Primavera Dalla Vecchia.

Genoa-Torino: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni:

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vogliacco, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. A disp. Gollini, Sommariva, Marcandalli, Matturro, Messias, Bohinen, Melegoni, Ankeye, Pereiro, Masini, Balotelli, Norton-Cuffy, Vitinha. All. Vieira.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria. A disp. Donnarumma, Paleari, Maripan, Sosa, Pedersen, Dembele, Dalla Vecchia, Tameze, Vlasic, Karamoh, Njie. All. Vanoli.

Genoa-Torino: dove vederla in tv e streaming

Genoa-Torino in diretta sarà trasmessa su Dazn, piattaforma streaming che detiene i diritti per i match del campionato di Serie A. La diretta web sarà invece disponibile su Toro.it.

Genoa-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione

Genoa-Torino: la diretta

Calcio d’inizio ore 15