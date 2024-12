Il serbo, ai box esattamente da un mese, proverà il recupero per la trasferta toscana, ma non è sicuro che ce la possa fare

Messa alle spalle la partita contro il Genoa non senza rimorsi, per un pareggio che sta piuttosto stretto date le premesse e la gara in sé, il Torino inizia a pensare alla trasferta di Empoli. Sarà una partita tutt’altro che semplice per i granata, che affronteranno una squadra in fiducia e reduce da buoni risultati tra campionato e Coppa Italia. Servirà uno dei migliori Toro della stagione per poter fare male agli azzurri, motivo per cui l’obiettivo di Vanoli è quello di avere la squadra al completo. Oltre ai lungodegenti Schuurs, Zapata e Savva al momento l’unico giocatore ai box è Ilic: la speranza del mister è quella di riavere il serbo già venerdì sera, quantomeno per la panchina.

Le tappe del recupero di Ilic

È passato esattamente un mese da quando il centrocampista ha rimediato un infortunio al tendine del ginocchio nel primo tempo del derby contro la Juventus, e da quel momento non si è più rivisto in campo. Il numero 8 ha ovviamente declinato la convocazione della Serbia, e dopodiché ha iniziato il proprio percorso di recupero. Si credeva che già negli scorsi giorni potesse rientrare, ma anche a ridosso della sfida contro il Genoa Vanoli ha predicato calma, così come avvenuto con tutti gli altri infortuni in questa stagione. Ora però il tempo stringe, e la volontà di tutti è quella di riavere a disposizione l’ex Verona. Già contro l’Empoli? Difficile, ma non impossibile: servirà una corsa contro il tempo. Considerando che la partita si giocherà di venerdì, affinché Ilic possa essere convocato servirà che si alleni con il gruppo già martedì o al massimo mercoledì. In quel caso il classe 2001 potrebbe partire dalla panchina, provando a dare una mano a gara in corso. Se così non sarà, allora Ilic si proietterà già alla partita successiva, contro il Bologna.