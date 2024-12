Poteva essere un turno favorevole per il Torino dati i risultati delle contendenti per la salvezza: il bicchiere è però mezzo vuoto

Solo un pareggio per il Torino nella trasferta di Genova, in quello che poteva essere il pomeriggio del ritorno alla vittoria. I granata non vincono ormai da 6 partite, e a Marassi hanno dato continuità a questo trend negativo. Nonostante la buona prestazione difensiva i problemi in attacco hanno fatto sì che la squadra di Vanoli non riuscisse a segnare al Grifone, dando vita a un non troppo entusiasmante 0-0. Un pareggio che, visto a posteriori, lascia anche l’amaro in bocca per quelli che sono stati i risultati delle squadre che lottano per non retrocedere. Ricci e compagni potevano approfittare di un turno favorevole, ma non lo hanno fatto.

I risultati

È stato un weekend particolarmente impegnativo per gran parte delle squadre di basse classifica, che hanno giocato contro le big. Tra quelle che realmente lottano per non retrocedere (non considerando dunque la Roma) solo Empoli e Udinese hanno vinto, ma in degli scontri diretti. Così come Genoa e Torino anche Venezia e Como hanno pareggiato, in una sfida fortemente influenzata dalle condizioni metereologiche avverse. Un 2-2 che non ha aiutato nessuno, che lascia i veneti all’ultimo posto e i lariani a centimetri dalla zona rossa. Sconfitte per Parma e Lecce, battute rispettivamente da Inter e Roma: gli emiliani sono stati scavalcati dal Toro, mentre i giallorossi di Giampaolo si trovano a 13 punti. Infine, hanno perso anche Cagliari, Verona e Monza: questo accorcia ancor di più la classifica, e mette a rischio tante squadre. Il Torino deve guardarsi le spalle: non facendo risultato a Empoli potrebbe essere risucchiato nel gruppetto pericoloso.

La classifica

9. Udinese 20 punti

10. Empoli 19

11. Roma 16

12. TORINO 16

13. Parma 15

14. Genoa 15

15. Cagliari 14

16. Lecce 13

17. Como 12

18. Verona 12

19. Monza 10

20. Venezia 9