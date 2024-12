Nella partita contro il Genoa Vanoli ha lasciato per 90 minuti in panchina Nikola Vlasic: il croato paga il momento non esaltante

Neanche a Genova il Torino è riuscito a vincere, e adesso sono 6 le partite consecutive senza successi. I granata non hanno approfittato né del turno favorevole rispetto alle dirette avversarie per la salvezza né di una prestazione sottotono del Grifone, non riuscendo ad andare oltre lo 0-0. Nel secondo tempo Vanoli ha provato a dare una scossa alla squadra con i cambi, ma neanche in questo modo è cambiato qualcosa. Tra le 5 sostituzioni, però, sorprendentemente non c’è stato Vlasic: scelta tattica a detta del mister. E allora si può iniziare a parlare di vero e proprio caso?

Qual è il vero Vlasic?

Se contro il Napoli parlavamo di un Vlasic partito per la seconda volta consecutiva dalla panchina, ora il problema pare essersi intensificato. Il numero 10 non solo non è stato schierato tra gli undici titolari, ma neanche è subentrato quando il risultato era di 0-0 e avrebbe potuto dare una mano grazie alle sue qualità. Sembra quasi rivivere la parabola di Juric e Radonjic, con il serbo che pian piano ha iniziato a giocare sempre meno, ma in questo caso non c’entrano nulla né le questioni comportamentali né eventuali problemi tra tecnico e giocatore. La realtà è che il croato sta deludendo, e anche tanto. Vanoli e i tifosi lo hanno aspettato più di 3 mesi dopo l’infortunio rimediato agli Europei, e se si dice che l’attesa aumenta il desiderio va ammesso che in questo caso bisogna parlare di illusione. Vlasic ha illuso, facendo credere che potesse innalzare il livello qualitativo della rosa, quando invece la realtà dei fatti parla di un giocatore trasparente quando è in campo. Dovrebbe essere lui il leader tecnico, ma fin qui non si è mai visto. E allora qual è il vero Vlasic? Quello apprezzato ogni tanto alla prima stagione o quello delle ultime due, che non riesce quasi mai a fare la differenza? Parola a lui, che però prima di giocare dovrà riconquistare Vanoli in allenamento. Il posto, ormai, non è più assicurato.