Ché Adams non segna più. L’attaccante scozzese è ancora bloccato e a Empoli cerca la svolta: vuole tornare al gol

Periodo buio, molto buio per il Torino in zona gol. Sono pochi i gol fatti ultimamente. Per essere precisi, nelle ultime 6 partite solo 1. Nemmeno di un attaccante, ma di Masina. L’ultimo gol segnato da un attaccante è quello di Njie contro il Como. Ché Adams è bloccato. L’attaccante scozzese non segna più e a Empoli cerca la svolta. Vuole tornare al gol. Contro la squadra di D’Aversa non sarà facile portare a casa punti, ma il Torino ne ha bisogno. Lui e Sanabria non stanno facendo bene là davanti. Senza Zapata hanno perso entrambi un punto di riferimento importante, essenziale. In attesa di un nuovo attaccante, Adams lavora al Filadelfia per prepararsi alla sfida di venerdì sera in trasferta.

Le parole di Vanoli

A Genova il Torino ha preso 1 punto. Vanoli nel post partita ha parlato anche di Adams. Queste sono state le sue parole al termine della partita: “In fase di possesso Adams molto sporco, deve capire che questo è il calcio italiano. Lavorando anche lui può crescere”. Infatti il numero 18 era abituato ad un tipo di calcio totalmente diverso. Molto meno tattico. Aveva giocato solo in Inghilterra in carriera. Qui in Italia c’è più tattica e Adams fa fatica in alcuni frangenti di gara. Ma Vanoli punta su di lui e può migliorare ancora tanto.

Un inizio col botto

Adams in Serie A, tra l’altro è partito con il botto. Poi si è spento, complice anche il momento negativo della squadra. L’ultimo gol risale al 29 settembre in Torino-Lazio 2-3. Finora tra Serie A e Coppa Italia ha giocato 16 partite. 4 gol e 2 assist in totale. 1 solo cartellino giallo. Da quando si è fatto male Zapata: 0 gol e 0 assist. Da quando è al Torino, solo contro la Juventus non ha giocato. Per il resto, sempre in campo. Si tratta di un buon giocatore, che sul mercato vale 15 milioni.