Natale con il Toro allo Stadio Olimpico Grande Torino. In vista del Natale, ecco l’iniziativa del club granata

Si avvicina il Natale in casa granata. Ecco l’iniziativa del club: XMAS Torino FC. Questa iniziativa prevede 3 novità. La prima riguarda i più piccoli. Sabato 21 dicembre c’è Torino-Bologna alle ore 15. Gli Under 16 pagano solo 5 euro e ai più piccoli sarà regalato il cappello di Natale del Toro. La seconda è il XMAS Pack. Torino-Parma, Torino-Juventus e Torino-Cagliari a partire da 40 euro. Un mini abbonamento per gennaio. L’ultima novità invece è la Ticketing Gift Card. Una carta da regalare con un saldo che serve per comprare i biglietti.