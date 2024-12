Yann Karamoh è entrato molto bene a Genova. Gli è anche stato annullato un gol. Adesso cerca più spazio a Empoli

Torino che in Serie A sta vivendo una vera e propria crisi del gol. Solo 1 gol fatto nelle ultime 6 partite: un dato allarmante. Vanoli sta provando in tutti i modi a risolvere questo problema, che ha fatto perdere molti punti al Toro. Senza Zapata, in attesa del rinforzo che dovrebbe arrivare a gennaio, Adams e Sanabria sono bloccati. Ecco quindi che Yann Karamoh, numero 7 dei granata, vuole approfittarne. Il classe 1998 vuole più spazio a Empoli. Finora ha giocato molto poco. Ma contro il Genoa è entrato molto bene in campo, prendendo il posto al 69′ di Adams. Gli è anche stato annullato un gol su assist di Tameze, per fallo di mano di Coco. Ora ha voglia di incidere.

Obiettivo: superare Njie

Karamoh aveva recuperato all’ultimo per la partita del Ferraris. Infatti aveva avuto un virus. Njie non è mai partito titolare finora, ma Vanoli punta molto su di lui. Ha risolto la partita contro il Como, ma soprattutto entra sempre in campo nel finale. Ma contro il Genoa non è entrato solo lui in attacco. Vanoli ha scelto di far entrare prima Karamoh. Scelta ripagata in pieno dal giocatore francese. Ora l’obiettivo di Karamoh è uno: superare Njie nelle gerarchie. Ha più esperienza in Serie A e vuole giocare di più, a partire da Empoli.

Poco spazio finora, ma in passato ha inciso

Finora poco spazio per Karamoh con Vanoli al Torino. Ha giocato solo 10 partite in Serie A, tutte da subentrato. 0 gol, 0 assist e 0 cartellini gialli. In passato però, con Juric in panchina, ha inciso. Soprattutto nella stagione 2022/2023. Anche tra Parma e Inter ha fatto vedere le sue qualità. Adesso è il momento di cambiare marcia. In Coppa Italia, proprio contro l’Empoli, l’unica da titolare. Partita nella quale aveva deluso. Karamoh spera adesso di poter dimostrare in campo il suo valore.