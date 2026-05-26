Ecco le informazioni in merito alla prossima edizione della Coppa Italia: il Torino partirà dai 32esimi di finale

Il Torino inizierà il proprio cammino in Coppa Italia a partire dai trentaduesimi di finale, in programma nel weekend di Ferragosto (15-16 agosto 2026), con la possibilità di dover eventualmente disputare anche il turno preliminare fissato per domenica 9 agosto. Il percorso della competizione proseguirà poi con i sedicesimi di finale, previsti per mercoledì 2 settembre 2026 (con data di riserva martedì 15 settembre), mentre gli ottavi si disputeranno tra il 2 e il 16 dicembre 2026, con eventuale recupero fissato al 13 gennaio 2027. I quarti di finale sono invece programmati tra il 3 e il 10 febbraio 2027, seguiti dalle semifinali, in calendario tra il 3 marzo e il 21 aprile 2027. La finale della competizione è infine fissata per mercoledì 19 maggio 2027.

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