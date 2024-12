Sebastian Walukiewicz torna ad Empoli per la prima volta, dove aveva giocato. Adesso al Torino è doventato titolare

Torino che si prepara a giocare in trasferta. La seconda partita di fila fuori casa dopo Genoa-Torino, finita 0-0. Non è un buon momento per i granata, che affrontano l’Empoli di D’Aversa in ottima forma. Dopo molto tempo, il Toro non ha subito gol, portando a casa un clean sheet. Merito anche di Sebastian Walukiewicz. Il difensore polacco, con il numero 4 sulle spalle, tornerà a Empoli per la prima volta venerdì sera. Proprio lì aveva giocato prima di venire in Piemonte. Adesso al Torino è titolare. Il giocatore è arrivato il 30 agosto, per 5 milioni di euro. In cambio sono andati all’Empoli Sazonov e Pellegri. Entrambi si sono rotti il crociato e hanno finito la stagione.

La sua crescita

Walukiewicz è in crescita. Certo, i margini di miglioramento sono ancora tanti. E poi nel Torino dello scorso anno non sarebbe stato di certo un titolare. Ma si è preso il posto sulla destra, nella posizione di braccetto destro. Per lui 13 partite in Serie A, con 4 cartellini gialli (è diffidato). Ha alternato buone prestazioni ad altre meno convincenti, ma i piedi ci sono. In Coppa Italia, aveva già giocato contro l’Empoli. Ma era uscito dopo 45 minuti. Adesso torna per la prima volta al Castellani, dove ha giocato le ultime 2 stagioni.

A differenza di Maripan…

Oltre a lui, è arrivato anche Maripan. Walukiewicz è nel giro della Nazionale polacca da molto tempo, così come Maripan è in quello del Cile (è anche capitano). Ma c’è stata molta differenza finora. Maripan può fare solo il centrale a detta di Vanoli. E poi dopo Inter-Torino e Torino-Fiorentina, dove ha combinato 2 disastri, non ha più visto il campo. Il titolare in mezzo è Coco. Walukiewicz invece, si è dimostrato molto più attento. Inoltre, è più duttile. Vanoli sembra aver finalmente trovato la quadra in difesa e Walukiewicz ne fa parte. Ora affronta il suo passato.