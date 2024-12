Ieri sera al Fila il consueto brindisi di Natale tra Cairo e lo staff: un momento per fare il punto della situazione in vista delle prossime partite

Il consueto brindisi di Natale è andato in scena ieri, allo stadio Filadelfia. Squadra, staff e presidente Cairo: un momento per fare il punto in vista delle ultime sfide di questo 2024. Ovviamente tra i presenti anche Duvan Zapata: il capitano granata ha trascorso una serata con i compagni in un momento difficile dal punto di vista dei risultati. L’attaccante non ha mai fatto mancare il proprio supporto alla squadra, anche in queste settimane, quelle in cui è impegnato nella riabilitazione dopo il brutto infortunio di San Siro.