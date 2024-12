Il Torino cerca la vittoria per fermare la crisi, ma l’Empoli è un avversario insidioso, con cui i granata hanno un conto in sospeso

Il Torino si prepara ad affrontare una trasferta cruciale contro l’Empoli, venerdì sera allo stadio Castellani (ore 20:45), con l’obiettivo di interrompere un digiuno di vittorie che dura da sei partite. Le ultime settimane sono state un incubo per i granata, con quattro sconfitte e due pareggi, e il rischio di veder sfumare le ambizioni stagionali è concreto. Un risultato positivo in Toscana è dunque fondamentale per riportare serenità e riscatto in una squadra che ha bisogno di riscoprire le proprie certezze. Mister Vanoli dovrà trovare la soluzione alla crisi di gol granata, ma il tempo stringe e il Toro non può più permettersi passi falsi.

Tre punti in più del Toro

Dall’altra parte, l’Empoli sta rispettando le aspettative di inizio stagione, con un cammino che l’ha portata a occupare la decima posizione in classifica con 19 punti, tre in più del Torino. Nonostante l’obiettivo salvezza, la squadra toscana si sta dimostrando molto solida. Da sottolineare l’ottimo cammino che sta avendo In Coppa Italia, dove ha eliminato proprio il Torino ai sedicesimi e la rivale Fiorentina ai rigori ai quarti di finale. Non sarà facile per i granata, quindi, pensare di portare a casa i tre punti da una squadra che, al contrario, sta attraversando un buon momento di forma. Occhio però alla botta psicologica che potrebbe subire dall’infortunio al legamento crociato di Pellegri, evidenziato ieri dagli esami strumentali.