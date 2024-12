L’attaccante in prestito all’Empoli è uscito all’11’ per un problema al ginocchio, in dubbio la sua presenza nel match di venerdì contro i granata

Pietro Pellegri, attaccante dell’Empoli in prestito dal Torino con diritto di riscatto durante la partita contro il Verona, ha subito un infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo all’11’ del primo tempo. Un problema al ginocchio causato da un duello aereo con Magnani, Pellegri già non era al meglio e questo infortunio ha messo in seria discussione la sua disponibilità per il prossimo impegno contro il Torino, in programma venerdì.

Un’uscita precoce che preoccupa Empoli e Torino

Il forfait di Pellegri in una partita così importante per l’Empoli è un duro colpo per la squadra, già alle prese con diverse difficoltà in campionato. L’attaccante stava cercando di adattarsi al meglio al gioco dell’Empoli dopo il suo trasferimento in prestito, ma l’infortunio rischia di interrompere bruscamente il suo percorso. La sua uscita immediata ha sollevato dubbi sul serio del danno, alimentando le preoccupazioni anche in casa Torino, che guarda con ansia alla possibilità di un lungo stop per il giovane attaccante, proprio quando la squadra granata potrebbe aver bisogno di un rinforzo offensivo.

Pellegri a rischio per il match contro i granata: cosa aspettarsi?

Pellegri, che ha avuto un impatto discreto con l’Empoli, potrebbe ora essere costretto a saltare la sfida contro il Torino, una partita che avrebbe avuto un significato particolare per lui, considerando il suo passato con i granata. La situazione resta ancora da valutare, il giocatore è uscito subito dolorante ma senza bisogno della barella, nelle prossime ore e in particolare nella giornata di domani verranno effettuati gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Ovviamente trattandosi di un problema al ginocchio c’è preoccupazione sia per la squadra toscana che quella granata in vista di un possibile riscatto.