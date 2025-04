Il futuro del Torino passa dai giovani. Paolo Vanoli scommette sulla gioventù granata: da Dembelè a Perciun, ecco chi ha esordito quest’anno

Il futuro del Torino passa dalla gioventù granata. Mai come quest’anno il Toro ha raccolto i frutti della Primavera, bacino di talento e speranza per il domani. Dembelé, Gineitis, Perciun (l’ultimo ad aver esordito) e non solo. Vanoli ha deciso di puntare sui giovani, ottenendo in più occasioni risposte positive. In questa stagione, l’allenatore del Toro ha aggregato alla Prima squadra – convocandoli – diversi giocatori della Primavera come Dalla Vecchia, Gabellini Zaia, Cacciamani, Perciun. Senza dimenticare chi dalla Primavera è passato, come Njie, stabilmente con la squadra di Vanoli, e Gineitis, lanciato da Juric e confermato dall’attuale tecnico. Per Dembelè, già a Venezia con Vanoli, si tratta di un ritorno.

Il Toro che verrà: i Primavera a caccia di chance

Centrocampista classe 2005, Dalla Vecchia non ha raccolto minuti in prima squadra ma ha le carte in regola per guidare il futuro centrocampo granata. Lo stesso discorso vale per Zaia. L’esterno classe 2005 è reduce da 16 presenze e 2 assist nel campionato Primavera. Zero minuti ma tanta fiducia per Tommaso Gabellini, attaccante del 2006. Il numero 9 della Primavera sta mettendo in mostra tutta la sua qualità. In questa stagione, Gabellini ha raccolto 11 reti in 26 partite.

Dembelé, Gineitis e non solo: i frutti delle giovanili

L’obiettivo del Toro è il ritorno in Europa. I granata mancano l’appuntamento con le coppe europee da troppo tempo e i tifosi chiedono lo sprint che possa riportare il Torino dove merita. Per centrare l’obiettivo bisognerà lavorare bene sul mercato. Il tema che tiene banco è il rinnovo di Elmas, uno dei migliori giocatori granata di questa stagione.

Tuttavia, la strada per l’Europa può partire dallo stesso mondo Toro. I giovani granata sono tanti e forti. La dimostrazione arriva dall’ennesimo esordio stagionale di un Primavera: Sergiu Perciun. Il talento moldavo ha raccolto i primi minuti con la maglia del Toro nel match contro l’Udinese. Al classe 2006 si aggiungono anche Ali Dembelé e Gvidas Gineitis. Mercoledì l’esterno francese ha riscattato una stagione complicata con il gol che ha assicurato la vittoria ai suoi. Gineitis è una pedina importante dello scacchiere di Vanoli. Il giovane lituano ha raccolto ben 26 presenze in questa stagione, arricchite da 3 gol e 1 assist.