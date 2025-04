I precedenti di Napoli-Torino in Serie A: solamente 8 vittorie in 70 partite per gli azzurri allo Stadio Maradona

Napoli-Torino è una sfida dal sapore storico. Scudetti, trionfi, retrocessioni e fallimenti: le due squadre, tra le più gloriose dell’intero campionato, per molti anni – prima del recente boom azzurro – sono andate a braccetto. Non a caso il Napoli è tra le squadre maggiormente affrontate dai granata in Serie A, con addirittura 70 precedenti giocati in Campania. Questi hanno portato solamente 8 vittorie al Toro, mentre al contempo sono arrivate 30 sconfitte e 32 pareggi. 63 i gol segnati dai granata (meno di uno a partita di media), mentre i campani ne hanno realizzati 105.

L’ultimo precedente: il pareggio dello scorso anno

L’ultima partita tra Napoli e Torino giocata allo Stadio Diego Armando Maradona risale all’8 marzo 2024. In quell’occasione gli azzurri erano allenati da Calzona, terzo tecnico stagionale, mentre nella panchina granata sedeva Paro a causa della squalifica di Juric. La partita finì 1-1: al vantaggio di Kvataskhelia rispose Sanabria con una super rovesciata, che permise ai suoi di uscire da un campo difficile con un punto.

Il successo manca dal 2009

16 lunghissimi anni, sono quelli che ancora ora separano l’ultimo successo in trasferta del Torino contro il Napoli. E va detto anche che quello non fu proprio di buon auspicio. A due giornate dal termine del campionato la squadra di Camolese ottenne infatti il primo successo esterno dell’intera stagione, che non bastò però a evitare la retrocessione pochi giorni dopo.

Il poker di Mertens

Spesso le trasferte a Napoli non hanno lasciato il sorriso, e un esempio perfetto è la partita del 18 dicembre del 2016. Quella sera il Toro si ritrovò di fronte un marziano con le sembianze di Dries Mertens, capace di segnare 4 gol e rendendosi più che decisivo nel 5-3 finale che regalò i tre punti agli azzurri prima di Natale.