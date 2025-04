Il difensore, ex speciale della partita, è in dubbio in seguito al recente infortunio: potrebbe recuperare, ma solo per la panchina

Meno 1 a Napoli-Torino, sfida valida per la 34ª giornata di Serie A che mette in palio tantissimo. O almeno per gli azzurri, che dopo aver raggiunto l’Inter in vetta alla classifica potrebbe avere domani l’opportunità di staccarla, visto che i nerazzurri giocheranno contro la Roma. Non sarà però affatto una sfida semplice e lo sa anche Antonio Conte, che conosce bene Paolo Vanoli ed è conscio del fatto che i granata non hanno alcuna voglia di fare da comparsa al Maradona. L’obiettivo di Ricci e compagni, che affronteranno nel giro di poche settimane le due contendenti al titolo, è quello di guastare le feste a entrambe. Napoli-Torino è ovviamente anche la partita di Alessandro Buongiorno, la cui presenza è al momento in dubbio.

Le ultime sulle condizioni di Buongiorno

Ai box da tre settimane per un infortunio agli adduttori, il vecchio capitano granata si avvicina al rientro, che potrebbe avvenire proprio contro la sua ex squadra. Come riportato da Il Mattino, infatti, la sua condizione fisica è in netto miglioramento ma è comunque in dubbio per la partita del Maradona di domenica sera. In ogni caso sarebbe impossibile immaginarlo titolare, motivo per cui qualora non fosse al 100% non verrebbero corsi rischi e Conte non lo porterebbe neppure in panchina. Corsa contro il tempo dunque, perché vista l’assenza di Juan Jesus il tecnico pugliese preferirebbe avere come arma a gara in corso un giocatore del suo calibro.

Chi gioca al suo posto

Mini emergenza in difesa per il Napoli, perché oltre all’indisponibilità dal primo minuto di Buongiorno Conte non potrà contare neanche su Juan Jesus. Rafa Marin non ha convinto nell’ultima uscita contro il Monza, motivo per cui al suo posto il tecnico dovrebbe scegliere Olivera.