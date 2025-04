Con appena 25 gol in 33 giornate, il Napoli si piazza in vetta alla classifica delle migliori difese nei top 5 campionati europei

Sopra il Napoli solo il cielo. La squadra di Antonio Conte può contare su una difesa granitica, la migliore tra i club dei top 5 campionati europei. Nelle ultime 5 giornate, il Napoli ha incassato appena 2 gol contro Milan e Bologna. Le reti di Jovic e Ndoye sono state le uniche 2 sbavature in una difesa perfetta o quasi.

Conte è noto per la cura del reparto difensivo. In generale, l’allenatore ex Inter ha sempre richiesto impegno da parte di tutti e 11 i suoi giocatori per tornare in difesa e fermare l’avanzata avversaria. Il dispendioso lavoro che Conte chiede ai suoi ragazzi dà i frutti sperati. L’anno scorso, il Napoli ha concluso il campionato al decimo posto con ben 48 reti subite. L’effetto Conte è stato immediato, con l’allenatore che ha eretto un muro davanti alla porta azzurra.

Il Napoli in vetta: chi completa il podio?

Nella classifica delle migliori difese di Serie A, alle spalle del Napoli si piazzano l’Atalanta di Gasperini (30 reti subite) e la Juventus di Tudor (31). Anche in Europa gli azzurri si trovano al primo posto per minor numero di gol incassati. A inseguire il Napoli ci sono l’Atletico Bilbao (26 reti) e il Paris Saint-Germain (28).

Grazie alla difesa si vincono i campionati e i numeri di Conte ne sono la prova. L’allenatore pugliese ha vinto 4 scudetti in Italia, di cui 3 con la Juventus e uno con l’Inter. In tutte e 4 le occasioni, la squadra di Conte ha concluso la stagione con la migliori difesa del campionato. Nella stagione 2016/2017, l’ex allenatore dell’Italia ha condotto il Chelsea alla vittoria della Premier League, concludendo alle spalle del Tottenham per il minor numero di gol subiti.

L’attacco del Torino come ariete

Buttare giù il muro del Napoli non sarà affatto semplice. All’andata, gli azzurri hanno espugnato il “Grande Torino” con il gol di McTominay e la porta inviolata. Il Toro è andato molto vicino al gol del pari, mancato per centimetri da Coco per un errore sottoporta. In questa stagione i ragazzi di Vanoli si sono rivelati pericolosi e costanti in attacco.

Il Toro ha segnato almeno una rete in 12 partite consecutive dal derby con la Juventus dello scorso 11 gennaio al pareggio contro il Verona di inizio aprile. Prima della sconfitta di Como, con la rete di Ilic annullata negli ultimi minuti di gioco, l’ultima sfida in cui il Toro non aveva segnato fuori casa è stata la partita contro il Genoa, terminata 0-0 al Ferraris. La prossima trasferta sarà ardua ma non impossibile. Adams e compagni cercheranno di buttare giù il muro azzurro e uscire dal “Maradona” con almeno un punto in tasca