Al 92′ Ilic aveva trovato la rete dell’1-1 ma è stata annullata per una precedente infrazione di Biraghi rilevata dal Var

Al 92′ di Como-Torino, Ivan Ilic aveva trovato con una conclusione dal limite il gol dell’1-1. La gioia della rete è durata però solo pochi istanti: su segnalazione del Var, infatti, l’arbitro Mercenaro ha annullato la rete. Perché? Perché Cristiano Biraghi, che poco prima aveva battuto un calcio d’angolo, aveva involontariamente toccato due volte il pallone: il terzino era scivolato al momento della battuta. Da regolamento il pallone, al momento della battuta di un rigore, di una punizione, di un calcio d’angolo o del calcio d’avvio non può essere toccato due volte dallo stesso calciatore, se ciò avviene l’arbitro deve fischiare una punizione in favore dell’altra squadra, come infatti è avvenuto al Sinigaglia.