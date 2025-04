Le parole dell’allenatore Kosta Runjaic in conferenza stampa per presentare la sfida al Torino di lunedì alle 12:30

Lunedì alle 12:30 si gioca Torino-Udinese. In vista della partita, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dei friulani Kosta Runjaic. Queste le sue parole: “Lucca purtroppo non sarà a disposizione. Lavoreremo per recuperarlo il prima possibile. Thauvin invece ha fatto un passo in avanti ma ha ancora qualche fastidio. Non si è allenato con il gruppo e non ci sarà. Davis invece ha fatto passi in avanti e ha lavorato con la squadra: a meno di sorprese ci sarà in panchina. Restano poi out Sanchez e Zemura. Non è il momento migliore della nostra stagione. Dopo 4 sconfitte dobbiamo rimediare contro il Torino. Loro si sono rinforzati a gennaio con elementi importanti. Contro il Como hanno perso in maniera sfortunata. Siamo entrambi a 40 punti. Dobbiamo scendere in campo con impegno, passione ed energia. Non sarà una partita semplice ma sarà una partita interessante, sta a noi. Ci sono ancora 6 partite, ora c’è il Torino e abbiamo tutte le possibilità per vincere e portare a casa punti. Il Torino è una buona squadra, ma anche noi lo siamo e abbiamo le nostre possibilità. Iker Bravo potrebbe giocare. Pizarro è un bravo ragazzo, alternativa non da escludere. Siamo autocritici, sappiamo di dover fornire prestazioni migliori”.