Le parole di Paolo Vanoli, allenatore del Torino, al termine della sfida contro il Como nell’intervista post partita

Seconda sconfitta del 2025 per il Torino, la prima dopo due mesi. I granata sono stati battuti 1-0 dal Como di Cesc Fabregas con un gol di Douvikas. Al termine del match, Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Mi mancava un gol annullato così. Peccato, perché penso che siamo arrabbiati ma per una prestazione buona e non meritavamo di perdere. Dovevamo essere più cinici, oggi abbiamo sprecato tanto”.

Sulla partita ha detto: “Si può sempre fare qualcosa in più, non dimentichiamoci le occasioni di oggi. Abbiamo avuto parecchie occasioni e non siamo stati concreti, ma alla squadra ho detto che dovevamo fare una buona prestazione. Mi sono sembrati tutti in palla fino alla fine, se devo fare un appunto negativo è sul gol perché abbiamo lasciato un uomo solo. In Serie A i dettagli fanno la differenza”.

Le parole di Vanoli alle tv

Sul gol subito: “Non possiamo prendere un gol del genere, a difesa schierata. Bisogna tenere l’uomo dentro l’area, da quando ci siamo messi a 4 abbiamo il vizio di marcare la zona. Per il resto siamo venuti qua perché volevamo i tre punti, non ci siamo riusciti ma abbiamo creato tanto. La squadra ha approcciato bene rispetto a Verona, ha giocato e io penso che queste sono sconfitte positive che ci devono far guardare alle altre partite con cattiveria e determinazione”.

“Questa squadra ha voglia fino alla fine di essere sempre sul pezzo, io lo vedo anche durante gli allenamenti. Abbiamo una grossa responsabilità verso la nostra professione, i tifosi e la nostra crescita. Gli obiettivi si possono trovare in tanti modi, oggi la squadra ha dimostrato e su questo dobbiamo continuare a lavorare perché c’è anche in ballo il nostro futuro”.

A Dazn ha aggiunto: “Siamo delusi, volevamo i tre punti, abbiamo fatto una prestazione continua, è la partita con più occasioni, non siamo stati lucidi e cinici, siamo sempre stati in partita. Anche nel finale: vuol dire che ci siamo come tenuta. Bisogna alzare l’asticella, col lavoro e col sacrificio ne siamo usciti, lo stiamo facendo vedere, lo abbiamo fatto vedere anche oggi specie nel finale, questo è quello che mi piace. Dopo c’è la sconfitta e dobbiamo essere arrabbiati”. Sul doppio tocco: “Non mi ero accorto, ero girato e ho visto il tiro di Ilic, è stata una sfortuna”.