Seconda sconfitta del 2025 per il Torino, la prima dopo due mesi. I granata sono stati battuti 1-0 dal Como di Cesc Fabregas con un gol di Douvikas. Al termine del match, proprio l’allenatore dei lariani ha parlato ai microfoni di DAZN.

Le parole di Fabregas

“La prestazione generale è stata molto buona. Abbiamo fatto un partitone secondo me, in tutte le fasi di gioco. Abbiamo saputo gestire molto bene gli episodi anche quando abbiamo dovuto difendere un po’ di più. Sul gol annullato al Torino ho avuto subito la sensazione che ci fosse un doppio tocco, questi dettagli fanno la differenza nel calcio. Biraghi è stato sfortunato, non pareggiare una partita per questo fa male. Oggi finalmente siamo stati un po’ fortunati noi, però dai abbiamo ottenuto una vittoria in più.