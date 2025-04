Elmas è tra i più vivaci tra i granata, Maripan perde Douvikas in occasione del gol: le pagelle di Como-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6: riscatta l’errore commesso contro il Verona con un paio di buoni interventi. Viene battuto solo dal colpo di testa di Douvikas ma, nell’occasione, gli errori sono dei suoi difensori.

WALUKIEWICZ 5: da terzino destro continua a non convincere. Soffre le incursioni di Diao sulla propria fascia e troppo spesso viene superato dall’esterno offensivo avversario. (st 35′ PEDERSEN: sv)

MARIPAN 5: stavolta anche Maripan non riesce a raggiungere la sufficienza. Perde di vista Douvikas in occasione del gol che decide la partita.

COCO 5,5: non convince. Incerto in più di un’occasione, rimedia un paio di volte alle proprie indecisioni con dei rischiosi interventi in scivolata. Il giallo che riceve nel primo tempo lo costringerà a saltare la prossima partita. (st 34′ MASINA: sv)

BIRAGHI 6: sfortunato il terzino che è protagonista negativa dell’episodio che ha portato all’annullamento del gol di Ilic. Scivola al momento di battere l’angolo e tocca due volte il pallone: un’infrazione rilevata dal Var che porta all’annullamento della rete.

GINEITIS 5,5: inizia ancora una volta la partita agendo sulla fascia destra ma fatica a trovare lo spunto per andare al cross. Meglio quando viene spostato al centro. Nella ripresa ha una grande occasione per segnare l’1-1 ma non riesce a sfruttarla. (st 35′ ILIC 6: nel recupero troverebbe il gol dell’1-1 ma gli viene annullato per il doppio tocco di Biraghi al momento della battuta dell’angolo).

LINETTY 5: a inizio partita, di testa, ha una grande occasione per sbloccare il risultato ma non riesce a centrare lo specchio della porta. In mezzo al campo prova a fare filtro ma non sempre ci riesce. (st 44′ TAMEZE: sv)

CASADEI 5,5: fatica in mezzo al campo e non riesce a far valere la sua fisicità. Non riesce a dare una grande mano alla squadra neanche in fase di non possesso. (st 20′ KARAMOH 5,5: non riesce a dare imprevedibilità alla manovra del Torino).

ELMAS 6: inizia la partita a sinistra, la finisce sull’altra fascia. E proprio quando trasloca a destra riesce a rendersi più pericoloso: impegna un paio di volta Butez con le sue conclusioni dal limite. Nel finale Kempf gli nega la rete salvando a porta sguarnita.

SANABRIA 5: l’ultima volta in cui ha giocato titolare era stata contro il Milan. L’infortunio di Vlasic gli permette di avere un’altra occasione ma non riesce a sfruttarla: non tocca quasi mai il pallone e viene ben ingabbiato dai difensori avversari.

ADAMS 5,5: si vede leggermente di più rispetto a Sanabria, riesce anche a rendersi pericoloso a inizio secondo tempo ma anche la sua prestazione è insufficiente. Fatica a smarcarsi dati dai difensori avversari.

ALL. VANOLI 5,5: considerate le tante assenze, non aveva molte opzioni a disposizione ma alcune scelte, come quella di continuare a puntare su Walukiewicz come terzino o Gineitis largo a destra, non convincono.