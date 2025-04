Saul Coco torna a disposizione di Vanoli. Il difensore, reduce dal turno saltato per squalifica, affronta il Napoli dopo l’errore all’andata

Il Torino può nuovamente contare su Saul Coco. Il difensore equatoguineano ha saltato la scorsa partita di campionato contro l’Udinese a causa della squalifica per somma di ammonizioni. Il Toro ha mantenuto inviolata la porta e la prestazione di Masina ha colmato la lacuna lasciata dall’ex Las Palmas. Tuttavia, la presenza di Coco in campo è importante per gli equilibri della squadra.

Il classe 1999 torna a disposizione in vista di un match molto importante per le sorti della stagione granata. Nel prossimo turno di campionato, il Torino volerà a Napoli per affrontare i padroni di casa allo stadio “Diego Armando Maradona”. All’andata, Coco si è reso protagonista di un incredibile errore davanti alla porta avversaria, sbagliando un gol già fatto. L’equatoguineano torna in campo anche per riscattare lo scivolone del match dello scorso 1 dicembre.

Dal Napoli a Napoli

A volte contestato, altre elogiato, Coco è stato fin qui protagonista di una stagione importante a Torino. Il numero 23 granata ha giocato 90 minuti in tutte le partite ad eccezione delle sfide contro il Verona al Bentegodi, il Bologna al Dall’Ara, la sfida casalinga contro l’Udinese e la partita del Senigaglia di Como, dove il difensore è uscito a 10 minuti dal fischio finale. In totale, l’ex Las Palmas ha collezionato 30 presenze e 2 gol in Serie A. Nel turno d’andata contro il Napoli, Coco è andato a un passo dalla terza marcatura stagionale, salvo sbagliare un gol davanti alla porta.

L’errore dell’equatoguineano è costato caro alla formazione di Vanoli. Lo scorso 1 dicembre, il gol di Scott McTominay ha regalato la vittoria per 1-0 al Napoli allo stadio “Grande Torino”. Con il senno di poi e l’attuale situazione granata, se Coco avesse centrato la porta il Toro avrebbe un punto in più e terrebbe a debita distanza l’Udinese con 4 lunghezze sui bianconeri. Il calcio (e la vita) però non si fa con i “se”, dunque Coco avrà l’occasione di riscattarsi con una prestazione di livello.

I numeri dei granata

Lo stadio Olimpico Grande Torino è il fortino granata. Nel 2025 i ragazzi di Vanoli non hanno ancora incassato sconfitte tra le mura amiche. Il penultimo ko del Toro in casa è stato proprio contro il Napoli, seguito solo dalla sconfitta per 2-0 contro il Bologna a Torino. Nonostante lontana da casa, la squadra di Vanoli vuole mettere in mostra la migliore forma fisica, galvanizzata dal bel successo contro l’Udinese. Il ritorno di Coco, più agguerrito che mai, potrebbe essere la chiave per un risultato positivo a Napoli.