Il difensore cileno Maripan: “La prossima sarà una stagione migliore. Il rosso a San Siro ha cambiato il mio modo di difendere”

Guillermo Maripan ha parlato ai microfoni di Sky, analizzando il campionato, a cinque giornate dal termine della stagione. Il percorso dei granata, la sua personale esperienza italiana, il rapporto con Vanoli: questi i temi dell’intervista al difensore cileno. “Credo che la cosa più importante sia guardare di partita in partita. Mancano 5 partite, che per noi contano molto: vogliamo solo vincere. È la cosa che conta di più”.

“A San Siro il mio primo cartellino rosso in quella maniera”

Il rosso a San Siro in una delle poche gare giocate da Maripan nel sistema a tre, ha certamente fatto scattare qualcosa in Maripan: “È stato il mio primo cartellino rosso nella mia carriera preso in questa maniera. Mi ha fatto capire di aver preso una cattiva decisione con quell’intervento. E quindi ho cominciato a difendere in un’altra maniera. Ho capito che l’aggressività non è sinonimo di colpire il rivale. Un difensore deve essere aggressivo, ma senza necessariamente andare contro l’avversario. È un dato che non conoscevo, mi fa molto felice”.

Sul Napoli, prossima avversaria, Maripan ha detto: “È una squadra forte, sarà una gara molto difensiva quanto offensiva. Noi vogliamo vincerla… Lukaku è un giocatore con caratteristiche importanti, ha giocato una grande stagione finora. È un grande attaccante. Sarà un bellissimo duello: fisico certo, ma anche mentale”.

Maripan sull’obiettivo Europa

Sugli obiettivi del Toro, a partire dalla prossima stagione e sulla possibilità di ambire all’Europa, Maripan ha spiegato: “Sì, lo penso. Ho quasi concluso la mia prima stagione qui, sono molto contento in questo club. Vedo giocatori giovani che hanno molto potenziale ma ci sono anche giocatori di esperienza che possono aiutare molto i più giovani. Penso che la prossima stagione sarà migliore”

Da qualche mese il Torino ha cambiato sistema, passando dalla difesa a quattro. Una svolta anche per il difensore, che nel corso del tempo si è sempre confrontato con l’allenatore. “Vanoli mi ha chiesto di trasferire la mia esperienza negli anni in cui ho giocato in Francia, in Spagna, nella nazionale cilena ai giocatori più giovani. C’è molto dialogo, giorno dopo giorno. A livello personale io sono molto contento: sto imparando la lingua, mi sto adattando al campionato perfettamente”.