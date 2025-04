L’attaccante paraguaiano continua a non trovare spazio e rischia di terminare l’annata con amarezza e delusione

La dolcezza dell’attesa sfumata in un finale amarognolo: questa è stata la seconda parte della stagione di Antonio Sanabria. Dopo l’infortunio di Zapata, si pensava che potesse tornare centrale nel progetto offensivo del Torino, ma così non è stato: il numero 9 granata non riesce a trovare spazio. Due le volte in cui ha vestito la maglia da titolare e giocando per entrambi i tempi nelle ultime diciannove partite, e sempre due le reti messe a segno in questa stagione, entrambe nel girone d’andata.

Un finale amaro

Contro il Como – la prima partita da titolare dopo cinque giornate – nell’ultima occasione concessagli, Sanabria non ha inciso. Anzi, la sua prestazione è stata l’emblema di un giocatore sfiduciato, lontano da quello che nelle passate stagioni aveva saputo conquistare fiducia e minuti a suon di gol pesanti. Nonostante qualche apparizione accanto ad Adams, non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio stabile nell’undici di Vanoli, finendo spesso ai margini delle scelte tecniche.

Zero reti segnate nel 2025

Per l’attaccante paraguaiano, il campionato rischia quindi di concludersi nel modo peggiore: con pochissimi gol e con tanti dubbi sul futuro. Il dato è impietoso: zero reti segnate nel 2025. Un finale di stagione amaro, per un calciatore che sembrava potersi rilanciare proprio in un momento in cui il Toro aveva bisogno di lui. Le occasioni non sono mancate del tutto, ma non sono mai state sfruttate a dovere. E ora, l’addio non è più un’ipotesi lontana. Il contratto lo lega ancora al club granata, ma è chiaro che la società potrebbe fare delle valutazioni, soprattutto se arriveranno offerte. La sensazione è che il ciclo di Sanabria sotto la Mole si stia lentamente spegnendo. Il mercato estivo sarà determinante per chiarire il suo destino, ma al momento il presente racconta di una stagione che lascia più rimpianti che soddisfazioni. Una stagione che, per Sanabria, sa di occasione persa.