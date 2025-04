Con Lazaro in forte dubbio e Gineitis squalificato, ecco le possibili soluzioni per la sfida contro il Napoli

L’insostituibile di Vanoli potrebbe nuovamente mancare all’appello per la gara contro il Napoli. Il nome può essere solo quello di Valentino Lazaro, momentaneamente assente per un infortunio al polpaccio dalla partita con il Verona, non è ancora rientrato in gruppo e la sua presenza al Maradona resta in forte dubbio. Un’assenza che pesa e continuerà a pesare, perché il calciatore si è rivelato una pedina fondamentale nello scacchiere granata. Il laterale austriaco aveva iniziato bene il 2025, ma l’ennesimo problema fisico lo ha tenuto lontano dal campo più del previsto.

Vanoli, che considera Lazaro uno dei suoi punti fermi, dovrà dunque trovare nel breve tempo un’alternativa credibile per non compromettere l’equilibrio tattico della squadra. il Torino ha tutto da guadagnare nel provare a chiudere il campionato nel miglior modo possibile. Anche per questo, perdere un giocatore chiave come lui proprio ora non sarebbe un colpo facile.

La carta Karamoh

Se non fosse stato squalificato, il nome più caldo sarebbe stato quello di Gineitis, avendo spesso sostituito il numero 20 granata. Ancora una volta Vanoli deve stravolgere le proprie strategie. Mantenendo il solito 4-2-3-1, una soluzione potrebbe essere quella di spostare Elmas a destra – com’è già precedentemente accaduto – e Karamoh a sinistra.

Pedersen più avanzato o un centrocampo più robusto

Con l’obbligo di riscatto scattato proprio dopo la scorsa sfida contro l’Udinese, la seconda soluzione potrebbe essere dettata dall’innesto di Pedersen, tornato contro l’Udinese a vestire la maglia da titolare. Il novarese andrebbe ad agire in una posizione insolita, quella solitamente ricoperta da Lazaro, permettendo a Vanoli di non modificare l’assetto.

Ultima alternativa all’assenza di Lazaro, Vanoli potrebbe invece varare un 4-3-2-1 con Ricci, Linetty e Casadei e con Elmas e Vlasic (ammesso che il croato recuperi) alle spalle di Adams.