Il Torino è l’ago della bilancia della Serie A. Nelle ultime 5 partite, i granata affronteranno Napoli, Inter, Venezia e Lecce

Il Torino di Vanoli è l’ago della bilancia della Serie A. Nelle ultime 5 partite, i granata affronteranno Napoli, Inter, Venezia e Lecce. Le prime due squadre sono in lotta per lo scudetto. La formazione di Inzaghi e quella di Conte si trovano a pari punti, con i nerazzurri davanti ai partenopei in virtù della migliore differenza reti.

Nel rush finale, il Toro sfiderà anche Venezia e Lecce. I veneti e i giallorossi affronteranno le prossime 5 sfide come vere e proprie finali, alla ricerca di punti preziosi per centrare l’obiettivo salvezza. Il Venezia è approdato in Serie A al termine della scorsa stagione grazie all’ottimo lavoro di Paolo Vanoli nella laguna. Il Lecce è una presenza fissa del massimo campionato dal 2022 e non vuole abbandonare la Serie A.

Il risultato dell’andata

Nel girone d’andata, contro le quattro formazioni il Toro ha raccolto una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Il successo è arrivato al “Penzo” di Venezia, quando i granata si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Coco. Il pareggio risale al match contro il Lecce dello scorso 15 settembre. In casa, i ragazzi di Vanoli non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0.

Le due sconfitte sono arrivate contro la prima e la seconda della classe. A San Siro, il Toro ha perso contro l’Inter per 3-2. Lo scorso 5 ottobre, la tripletta di Thuram ha steso i granata. Oltre la beffa del gol di scarto anche il danno. In quel match, i granata persero Zapata, vittima della lesione del legamento crociato a 6 minuti dal fischio finale. La seconda sconfitta è arrivata in casa contro il Napoli. Gli azzurri si sono imposti al “Grande Torino” grazie alla rete di Scott McTominay.

In ballo c’è l’Europa

La quinta e ultima partita di campionato vedrà il Toro impegnato contro la Roma. Il match potrebbe valere molto in ottica Europa visto che i giallorossi, ospiti al “Grande Torino” il prossimo 25 maggio, si trovano al settimo posto e inseguono i “cugini” laziali. La squadra biancoceleste allenata da Baroni occupa la sesta casella che vale i playoff di Conference League.

La Roma, con 57 punti, è ancora in corsa per la Champions. Pellegrini e compagni distano appena 3 punti dal Bologna quarto e sognano il ritorno nella massima competizione europea. Il Toro, dunque, sarà decisivo per le sorti degli ultimi verdetti di Serie A.