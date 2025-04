Per la 34a giornata di campionato la squadra di Vanoli dovrà affrontare la squadra partenopea guidata da Conte

Per l’incontro che vale la 34a giornata di campionato gli uomini di Vanoli saranno chiamati a sostenere una dura prova contro una squadra in testa alla classifica che è in piena lotta per lo scudetto, il Napoli. La squadra di Conte non perde da più di due mesi, e l’ultima sconfitta che risale al 23 febbraio in casa del Como. La sconfitta dell’Inter col Bologna ha rilanciato i partenopei che ora dividono la testa della classifica con i nerazzurri e vivranno, proprio a partire dalla sfida con i granata, tutte finali.

I giocatori più in forma

Il Napoli vanta il 4° miglior attacco del campionato, con ben 52 gol realizzati, e gran parte del merito della finalizzazione offensiva va all’attaccante belga Romelu Lukaku, con ben 12 gol e 10 assist effettuati. Tra i giocatori in rosa l’ex commissario tecnico della nazionale potrà avvalersi dell’ottimo periodo di forma del suo neo centrocampista scozzese, Scott McTominay, l’ex Manchester United che ha realizzato ben 8 gol in stagione, di cui 3 nelle ultime 2 partite.

McTominay in stato di grazia

Se c’è da trovare un simbolo di questa nuova rincorsa tricolore del Napoli è proprio lo scozzese. Reti fondamentali quelle degli ultimi 180 minuti. Tra lunedì 14 e sabato 19 aprile, McTominay ha contribuito in maniera sostanziale ai sei punti portati via dagli azzurri. Con l’Empoli la sua doppietta ha permesso alla squadra di Conte di sbloccare la sfida, poi chiusa dal tris di Lukaku, col Monza pochi giorni fa è stato decisivo con la rete che è valsa un successo importantissimo per continuare la corsa e, visto poi il risultato di Pasqua dell’inter, per agganciare i nerazzurri.