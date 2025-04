Il punto sull’infermeria del Napoli: emergenza in difesa, Buongiorno in forte dubbio, Neres alza bandiera bianca

Domenica 27 aprile, Napoli e Torino si sfideranno al “Maradona” nel match valido per la 34^ giornata di Serie A. Seppur a pari punti con l’Inter, i padroni di casa si trovano al secondo posto in classifica, vista la peggiore differenza reti rispetto ai nerazzurri.

I ragazzi di Antonio Conte sono agguerriti e cercheranno i 3 punti per continuare a sognare il secondo scudetto in 3 anni. Dall’altra parte ci sarà il Torino di Paolo Vanoli. I granata sono reduci dall’importante vittoria contro l’Udinese. Il 2-0 casalingo è stato fondamentale per agguantare il decimo posto. Tra i granata e i bianconeri (undicesimi) ci sono appena 3 lunghezze, dunque Adams e compagni dovranno continuare a ottenere punti per assicurarsi una casella nella top 10 della Serie A. Il Napoli dovrà fare i conti con assenze importanti. A preoccupare è la difesa, con due titolari che vanno verso il forfait per la prossima sfida.

Napoli, il punto sull’infermeria

A Napoli risuona l’allarme per il reparto difensivo. Gli azzurri non potranno contare su Juan Jesus. Il brasiliano è stato fin qui un giocatore importante per la formazione campana, con 15 presenze stagionali. L’ex Inter ha riportato una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra che lo obbliga ad almeno due settimane di stop.

Alessandro Buongiorno è a forte rischio per la prossima sfida contro il Torino. L’ex capitano granata soffre di una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra e le sue condizioni sono da valutare. Il Napoli ha perso un tassello importante anche in attacco. David Neres non parteciperà al prossimo match. Il brasiliano si è fermato per un problema muscolare e non potrà scendere in campo per almeno 20 giorni.

Vlasic e Lazaro, la speranza di Vanoli

Il Toro si prepara alla prossima sfida con qualche dubbio nell’undici iniziale. Nikola Vlasic e Valentino Lazaro sono in dubbio per la trasferta di Napoli. Il croato e l’esterno austriaco si allenano ancora ai margini del gruppo, ma le loro condizioni sembrano in miglioramento. Vanoli spera nel recupero dei due titolari per avere maggiori chance di portare a casa un risultato positivo.

Ilic e Sosa sono certi del forfait. Il centrocampista serbo, assente per lunghi tratti della stagione a causa di vari fastidi muscolari e infiammazioni, si è nuovamente fermato per un infortunio al piede non grave. Anche Borna Sosa soffre per alcuni problemi fisici. Il terzino croato è alle prese con una caviglia gonfia. Il Toro dovrà fare a meno anche di Gvidas Gineitis, squalificato per somma di ammonizioni.